Canales Rivera pide perdón por el altercado que protagonizó en plena calle pero se niega a dar detalles: “No lo voy a explicar porque no me da la gana"

José Antonio Canales Rivera protagonizó un grave altercado en plena calle

Canales Rivera pide perdón y confiesa sentir "vergüenza" viendo las imágenes

Miguel Frigenti cuestiona a Canales Rivera tras su altercado en plena calle: "Su versión no tiene ni pies ni cabeza"

José Antonio Canales Rivera protagonizó una pelea en un bar durante los carnavales de Cádiz que acabó en plena calle entre forcejeos. El colaborador de 'Sálvame' asumió su "error" y, 24 horas después, explicaba lo sucedido en el programa. "Esto no tenía que haber pasado", reconocía, pedía perdón por su actitud, confesaba que le produce "vergüenza" y apuntaba que debió ser más paciente. Pero ¿Qué ocurrió? Canales ha pedido perdón pero se ha negado a dar detalles, solo ha dado un dato sobre el origen del altercado.

El altercado de Canales Rivera

Según la dueña del local en el que estaban, de repente vio a un chico queriendo pegar a otro y la pelea habría continuado en la calle. "Me revoleó y me tiró del bar para afuera y caí de culo", aseguraba.

En las imágenes, tomadas a en la calle, vemos a un grupo de gente alrededor, varias personas que intentan evitar el conflicto entre Canales Rivera y otro hombre, que se les ve forcejeando. Al parecer, todo habría empezado por una falta de respeto a su madre, Teresa Rivera, presente allí y que conseguía parar a su hijo diciendo: “Por tu padre ¡Vámonos ya!”

La versión de Canales Rivera

Finalmente, el colaborador tomaba la palabra. Tachaba de “bochornoso” y “vergonzoso” por su parte lo ocurrido en cuanto a su “actitud”, tanto si tenía razón como si no la tenía: “No me identifico en absoluto, no es que sea ni más bueno ni más malo”. “Me da vergüenza”, confesaba Canales, que cree que debió tener una postura "más paciente y más coherente" que es lo que suele hacer.

Pero ¿Qué ocurrió? Reiterando que su comportamiento “no tiene ninguna justificación”, Canales decía que el origen del conflicto no fue una falta de respeto a su madre: “Me gritan, me dicen cosas y llega un momento en que esa paciencia de la que hago gala… Cuando se llega a esa situación, es porque el respeto se falta mutuamente unos a otros”.

El colaborador evitaba dar detalles y añadía que ha pedido disculpas por el daño que haya podido ocasionar. La dueña del local, al parecer, ha tomado medidas en su contra y él lo aceptaba: “Mi intención no era hacer daño”, decía.

Ante sus palabras, Miguel Frigenti le pedía datos, detalles de lo sucedido, del origen del conflicto… y Canales se negaba a responder: “No lo voy a explicar porque no me da la gana, no hay que darle más vueltas”.