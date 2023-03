La reacción de Bibiana Fernández al enterarse de la supuesta detención de Asdrúbal en Estados Unidos

Bibiana Fernández no conocía la noticia de la presunta detención de Asdrúbal. Un testigo aseguraba que fue detenido en Estados Unidos tras conducir, supuestamente, bajo los efectos del alcohol. "Si ha sucedido así me duele porque es alguien a quien yo quiero", decía Bibiana.

Bibiana Fernández se enteraba por los medios de comunicación de la noticia. Estaba en un photocall y se mostraba claramente sorprendida: "Si yo no me he enterado que ha entrado en prisión", decía. Es más, apuntaba que si era cierto, la noticia más que sorprenderle le "duele": "Es alguien a quien yo quiero y me parece que no es buena noticia".