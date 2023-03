La presunta víctima de atropello de Carmen Jordá: "Nos dijo 'Si no queréis que os atropelle, quitaos"

Kike Calleja ha recreado en 'Sálvame' el presunto atropello de Carmen Jordá , piloto y ex de Fonsi Nieto, y además ha podido hablar con la víctima que ha denunciado. Por su parte la piloto había negado todos los hechos a través de un comunicado de sus abogados.

Sin embargo, la empleada afectada ha contado otra versión a Kike Calleja. "Desde el momento en el que entró en cabina fue muy desagradable. El trato fue horroroso. Me dijo que tenía un acuerdo con mi jefa, le dije que sabía que no era así porque precisamente mi jefa me había dicho lo que tenía que abonar", explicaba sobre la factura de 300 euros que Carmen Jordá se habría negado a pagar