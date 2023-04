Kiko Matamoros no quiere hablar de su hija Anita porque le molesta que se la nombre en televisión porque está centrada en su trabajo como influencer en redes sociales y está “sujeta a la dictadura que eso supone”.

Además, no quiere ser quien ahonde en las relaciones con su hija en público: “Ni ella lo quiere ni lo quiero yo porque ella no quiere, hasta ahí llegaron las aguas”. Eso sí, reiteraba que no han coincidido en casa de su hija Laura.