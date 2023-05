Katerina Safarova desvela lo que siente por Manuel Cortés y las conversaciones que ha mantenido con Raquel Bollo: “Me gusta, pero tengo que conocerle en su hábitat natural”

Katerina ha visitado el plató de ‘Sálvame’. La modelo ha acudido al programa para contarnos cómo es su vida tras su paso por ‘Supervivientes 2023’ y, más concretamente, qué sentimientos tiene por Manuel ahora que ya hace semanas que no se ven o qué relación mantiene con Yulen Pereira.

Después de ver un resumen de la relación que ambos mantuvieron en Honduras, Katerina no podía esconder la sonrisa: “Estoy viendo las imágenes de la isla y me parece como si fuera otra vida. Lo veo y me parece que era un sueño”.