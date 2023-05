María Patiño lee en directo el mensaje que le ha mandado Hiba Abouk: "Vivimos en un mundo machista y misógino"

La presentadora ha contado que escribió a la modelo y le dijo: " Es acojonante que te consideren interesada". Ante el asombro de sus compañeros, María ha desvelado cual fue la respuesta de Abouk: "Hola María, totalmente, es el mundo machista y misógino en el que vivimos . Teniendo en cuenta que cuando empezamos la relación le no ganaba dinero y yo era más conocida que él…así que imagínate", le dice ella.

"Lo bueno es que ya no me afecta lo que digan, quiero ser discreta para que el día de mañana no afecte a nuestra familia. Confió en la justicia y en el sentido común que están de mi lado", termina el mensaje.