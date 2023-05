Belén Esteban sufre una caída: "Ya le he dicho al Miguel que castigado"

Dos chicos la ayudaron a levantarse y no fue al hospital porque acudió en su busca su marido Miguel que es sanitario: "Ya le he dicho que castigado, este pecho no existe ahora mismo", bromeaba.

María Patiño valoraba la actitud de su compañera y es que apenas unas horas antes estaba desolada: "Esta mañana me llama llorando, me asusté... me decía que no iba a venir pero ¿Alguien le ha notado algo?" Y es que, poco después, Belén entraba en maquillaje y lo hacía cantando para animar a todos sus compañeros. "Hay que ser valiente y ya está", decía Belén.