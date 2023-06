Quedaban pocos días para el fin de ‘Sálvame’, así que Miguel no quería quedarse con un mal sabor de boca. No deseaba conflictos con Belén Esteban, pero sí le dejaba claro que no le gustó su comentario.

“No estoy enfadado, pero dar nombres era innecesario, yo en su lugar hubiese deseado suerte a todos sus compañeros”, explicaba Miguel, que cree que cada mensaje de la colaboradora “cala” y tiene mucho “poder”: “Lo que me duele es la posición en la que me ve”.

Además, Miguel decía que desde que terminó de estudiar, no ha dejado de trabajar: “Me duele porque Belén me ve con una debilidad en la que no me veo, confío en mi trayectoria y en mi profesionalidad”.