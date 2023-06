Cuando José Antonio León entraba en la habitación, encontrábamos a José Antonio Avilés totalmente metido en el papel... y en la cama. "Estoy en la habitación de hotel donde Anabel estuvo con David. Por lo que he visto hay compañeros que estoy seguro que han hablado con Anabel y ella ha negado haber estado. Yo os puedo decir que cuando he llegado he hablado con gente del hotel y han confirmado que Anabel ha estado aquí", aseguraba el colaborador de 'Sálvame'.