Es mencionar a sus sobrinos y emocionarse. Anabel Pantoja es la “tata” de sus cuatro sobrinos y enloquece con ellos. Necesita llamarles antes de dormir, saber de ellos y los echa mucho de menos. Y es que Anabel es muy familiar y quiere formar su propia familia: “Tengo 32 años, me gustaría buscarlo el año que viene pero no sé cómo me irá la vida, quiero hacerlo en el momento idóneo y estando bien en todo, en el trabajo y en la vida”.