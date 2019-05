Isa Pantoja, pillada: no llegó a la gala de 'Supervivientes' pero sí a la Feria de Jerez

Isa Pantoja no estuvo presente durante la última gala de 'Supervivientes' para defender a su madre. ¿El motivo? se le había pinchado una rueda a 200 km de Madrid. No llegó a la gala pero sí llegó a la Feria de Jerez con lo que la pregunta es inevitable: ¿Por qué retrocedió 420 kilómetros y no hizo los 200 que le quedaban hasta Madrid para llegar, al menos, a la última parte de la gala?