Kiko Hernández destapa otras deslealtades de Alfonso Merlos a Marta López: “No seas tonta, te ha engañado desde el minuto uno”

Tras la ruptura, Marta se ha visto con su ex en directo. Jorge Javier Vázquez se la ha llevado al plató de 'Todo es mentira' y, tras su intervención, Marta le ha preguntado por sorpresa a Merlos: "Cuando me has pedido disculpas ¿Me las pides porque he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?"