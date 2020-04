La reacción de Marta López ante la pillada a su novio, Alfonso Merlos, con otra chica en pleno directo: "Esto es una pesadilla, no lo creo"

Hemos pillado a Alfonso Merlos en directo. Ha sido durante una conexión con el programa de Javier Negre en Youtube. Una chica en ropa interior o bikini aparecía al fondo de la habitación y no era su novia…

Y parece que su chica, Marta López, se ha enterado como los demás, en directo, de lo que ocurría. ‘Sálvame’ nos ha mostrado sus primeras palabras: “No me lo puedo creer, te lo digo en serio, creo que todo esto es una pesadilla, no me lo creo”.