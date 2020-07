Alonso Caparrós se derrumba recordando sus fiestas con excesos: "Son el infierno y yo iba como demonio"

"Quiero pedir perdón a esas chicas desde lo más profundo de mi corazón"

"La gente se espantaba cuando me veía por lo que me había convertido"

Alonso Caparrós se ha abierto como nunca en 'Sálvame'. El colaborador ha confesado que ha participado en cantidad de fiestas de futbolistas, algo de lo que no se siente nada orgulloso. "Aquí pasamos por sitios que son tremendos. Hablamos de los chicos y chicas de compañía de si van o si dejan de ir como si tuvieran la oportunidad de elegir. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad", ha comenzado comentando.

"Una de la cosas que más me cuesta purgar es lo que yo le he podido hacer sentir a todas estas personas, en este caso mujeres, a lo que yo en esos tiempos horribles en los que mi adicción me ganaba le pude hacer sufrir. A cualquiera de esas chicas que han estado conmigo en esa situación, yo con mucha vergüenza les quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón. Yo ahora tengo una hija de 22 años y estoy en otra posición, no me lo puedo perdonar", ha dicho con la voz quebrada.

Kiko Hernández ha pedido al tertuliano que le acompañe y se han sentado a parte en un banco donde han seguido hablando de dichas fiestas. "Esa imagen de muchas caras, de muchos lugares oscuros, y de la huella que haya podido dejar en muchos seres humanos… He descubierto que es muy importante lo que un ser humano le puede aportar a otro. He visto en las caras de esas personas lo que estaban pasando y en ese momento parecían no tener importancia...", ha seguido relatando Alonso sin poder evitar romper a llorar.

"Gente con madre, con hijos que me contaban cosas que no sé si me voy a poder perdonar. Tengo dudas de poder perdonarme algún día. Son el infierno y yo he estado como demonio", ha reconocido.

"Cuento las cosas para que les sirvan a otros y poder encontrar la paz y el perdón. Han sido muchos año de hacer sufrir a los demás, familia, amigos y extraños… Que nadie se engañe, ni nadie lo naturalice, esconde abismos el mundo de la noche".

Kiko le ha preguntado a el colaborador que qué era lo peor que había hecho en esas fiestas pero él ha asegurado que es inconfesable: "La gente se espantaba cuando me veía por lo que me había convertido".