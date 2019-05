La ‘otra’ movida que desconocíamos de Cantora y Gomorra, según Alvaro Carrellán, amigo de Chabelita

El amigo de Chabelita, Álvaro Carrellán, asistió a la ‘memorable’ Nochevieja de Cantora que no para de sacar a la luz ‘movidas’ que desconocíamos… Según Carrellán, se está intentando manchar la imagen de algunos de los asistentes a la velada más famosa de los Pantoja. El amigo de Chabelita cree que aunque Aneth Acosta no sea plato de buen gusto para Kiko Rivera, el cantante no debería meterse con gente a la que este tema podría afectarles en su familia. Álvaro ha desmentido también la versión de que Kiko haya sido el primer testigo en ver el tórrido encuentro: “Yo sé quién es esa persona que dice que vio”. Carrellán ha asegurado que el verdadero testigo pertenece al clan de los Pantoja, pero se ha negado a desvelar su nombre… Es más ha advertido que es conocedor de una cosa "muy gorda” que sucedió aquella noche y podría terminar de armarla.