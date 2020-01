Tony Antonio, amigo de Edmundo Arrocet: "A mí no me ha dicho que la relación con María Teresa Campos haya terminado"

Tony Antonio, humorista y amigo de Edmundo Arrocet, ha visitado ‘Salvame’ para aclarar los detalles de la ruptura entre la pareja. El humorista está sufriendo por su amigo porque asegura que se están contado muchas cosas que no son verdad, entre ellas que le dejó por un mensaje de whatsapp. Pero hay más. Tony ha contado que, tras hablar con Bigote, cree que la relación no está rota: "A mí no me ha dicho que la relación haya terminado. Me ha dicho que esté tranquilo y cuente lo que sé. Tengo la impresión de que esto se va a arreglar porque le he visto muy relajado".