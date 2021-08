Anabel se indigna con 'Sálvame' por Isabel Pantoja: "¡Si queréis dejar a mi tía como una mie*** no lo voy a permitir!"

Anabel Pantoja escuchaba este arranque con gesto de fastidio, Carlota Corredera le preguntaba si iba a participar y ella respondía: “¡Para hablar de esta mierda, no!” Y es que la colaboradora de ‘Sálvame’ no entiende que su tía sea objeto de polémica a pesar de no salir de su casa y de no celebrar su cumpleaños.