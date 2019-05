Anabel Pantoja nos narra con todo lujo de detalles su pedida de mano: "Pensé que mi novio se había caído"

Estaba haciendo unas fotos para promocionar sus bañadores y estaba cabreada porque no se veía bien, no le gustaba el sitio... estaba incómoda. Lo único sospechoso es que el equipo estaba un tanto "nervioso". Por eso, cuando se dio la vuelta y vio a su chico de rodillas en el suelo no pensó en boda: "Creía que se había caído". Pero luego vio el anillo, gritó un "¡ay!" y se echó en los brazos de Omar: "¡Pues claro que me quiero casar!"