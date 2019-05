El problema de Anabel Pantoja con su boda: unir a su familia y a ‘Sálvame’

Anabel Pantoja ha dicho “sí”. Se va a casar con su chico, que le acaba de matrimonio, pero los problemas sobrevuelan desde el principio ¿Cómo va a unir a la familia Pantoja con los colaboradores de ‘Sálvame’? Puede que no lo haga y que haga fiestas por separado…

Por el momento, Anabel Pantoja nos ha dicho que se casará por lo civil, que no quiere volverse loca eligiendo vestido porque sabe lo que le favorece y no quiere hablar de invitados. ¿Por qué? Ve difícil lo de unir a su familia con sus compañeros de trabajo.

“Yo quiero vivir un momento a gusto con vosotros”, ha explicado Anabel y Jorge Javier Vázquez, entendiendo la problemática, le decía que no se complicara: “Haz tu boda con tu familia y luego nos reúnes a nosotros. Una boda no te puede suponer un esfuerzo y un nervio”. La colaboradora asentía y explicaba: “También lo había pensado. Entender que quiero que mi familia esté a gusto y no se sienta observada”.