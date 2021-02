¿Está molesto Kiko Rivera por la actitud de su primera ante su problema de adicciones?

Anbel Pantoja asegura que tiene la conciencia "muy tranquila"

"Yo no estuve porque se me dijo que tenía que estar solo, pero tengo la conciencia tranquila", decía la colaboradora de 'Sálvame'

En su última intervención en ‘Sálvame’, Kiko Rivera negaba que hubiera vendido Cantora, pero también nos hablaba de sus sentimientos explicando que con quien ahora está es con su verdadero núcleo familiar: su mujer y sus hijos.

Anabel fue blanco de críticas los últimos días, en primer lugar por parte de Irene Rosales, que le afeó su defensa de Isabel Pantoja en lo que se refiere al problema de adicciones de Kiko y su marido la respaldó.

Además, Kiko contó que no le había cogido el teléfono a su prima y ella nos confiesa que estuvo “como una auténtica mierda” pero ya se encuentra mejor: “Le llamé no parar llorarle sino para darle una explicación, igual que le pedí a Irene que me llamara y lo hizo, él no me cogió el teléfono, seguramente, porque conociéndome pensaría que me iba a poner a llorar”.

Anabel Pantoja, entre lágrimas

Ante las críticas, Anabel se rompía: “¿Ahora se me va a decir que no me encargué? Preguntadle a Irene cuántas llamadas de teléfono porque ya está bien, yo no quiero medallitas de nada, pero yo no he estado en ese momento porque se me dijo que tenía que estar solo ¡Y tengo la conciencia muy tranquila!”, gritaba la colaboradora.