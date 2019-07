Anabel Pantoja se pica con sus compañeros de 'Sálvame': "Me cabreo porque cuando habláis vosotros exigís silencio"

La colaboradora de 'Sálvame' Anabel Pantoja ha intentado dar una información (varias veces y sin éxito) sobre su tía Isabel Pantoja y Omar Montes. Sin embargo, después de que sus compañeros la hayan interrumpido en varias ocasiones la 'sobrinísima' se ha enfadado: "¡Qué falta de respeto! Me cabreo porque cuando habláis vosotros exigís silencio".

Todo el mundo habla de la relación que tienen Isabel Pantoja y Omar a raíz de su paso por 'Supervivientes', por eso Anabel ha intentado explicar: "Mi tía ha hecho muchos lazos con Omar. Yo soy la primera que le hablo del tema de la niña (Isa) pero me dice que no lo ve como un ex ahora mismo, mi tía lo ve como un concursante que ha estado con ella y quiere que gane".