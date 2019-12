Un comentario de Kiko Matamoros desata la furia de las chicas en plató

"Les diría a las 5 concursantes de 'GH VIP 7' que a las 12:15 no se puede estar en la cama", ha sugerido Lydia Lozano; "si ya no hay tíos para bailar con ellos, ni para acostarse con ellos", ha respondido Kiko Matamoros, desatando la polémica en plató: "Te voy a decir una cosa con mucho cariño, has dicho una frase muy fea. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres tienen que tener tíos para bailar?", ha preguntado muy enfadada Anabel Pantoja. A continuación Paz Padilla, Lydia y la sobrina de la tonadillera han comenzado a bailar reguetón en frente del tertuliano.