Las medias verdades de la entrevista de Antonio David Flores, según Gema López: "No me cuadra la estrategia de señalar a Fidel y excusar a Rocío Carrasco"

Gema López no estuvo presente en la entrevista de Antonio David Flores en ‘Sábado Deluxe’ pero ha tomado la palabra en ‘Sálvame’ para dar su opinión sobre las palabras del ex Guadia Civil: “Creo que se contaron verdades a medias. De la parte judicial y económica no se termina de contar toda la verdad. No me cuadra cuando se cuenta por qué no se pasa la pensión de esos niños, por qué no se toman medidas ni la estrategia de señalar a Fidel y excusar a Rocío Carrasco”, ha empezado explicando la colaboradora.