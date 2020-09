Y a Gema López se le acababa la paciencia: “¡Y lo dices tú! Cómo sois capaces de decir que no se meta a los niños en los conflictos. Y que lo digas tú que te has tirado 20 años de conflicto sacando a tus hijos en portada… ¡Yo es que me quedo loca!” Además, ha reiterado que sus informaciones no vienen de la exmujer del torero.