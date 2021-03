Antonio David responde a Rocío Carrasco tras su duras acusaciones: "Nunca la he tocado. La voy a denunciar"

Tras ser acusado de maltrato por la hija de la 'más grande' con frases tan contundentes como "me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa" , Antonio David ha respondido a las acusaciones de Rocío Carrasco en la revista 'Diez Minutos'.

Antonio David ha anunciado que emprenderán acciones legales

"Mi exmujer me denunció por violencia de género y fui absuelto"

"Vamos a iniciar las acciones oportunas", ha declarado uniéndose a las palabras de su cliente. "Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo", explicó el extertuliano de 'Sálvame'.