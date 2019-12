Antonio David cuenta su versión: “Gianmarco quiso grabar la conversación con Adara porque no se fía de ella”

El colaborador confirma tener esa grabación y, desde el lugar de los hechos, cuenta cómo ocurrió todo: “Adara le llamó cuando estábamos en el restaurante pero él no cogió el teléfono”. Antonio David asegura que después el italiano habló con su hermano, Luca, y tras contarle la situación, éste le dio una serie de “instrucciones”. “Se dijo que yo le tenía manipulado o que influyo sobre él y quien toma las decisiones es su hermano”, ha explicado.

Una vez de vuelta al hotel, Gianmarco recibió varias llamadas de Adara que él no respondió y, según cuenta el colaborador, fue el italiano quien tenía interés en grabar la conversación: "Yo le pregunté por qué y me dijo que no se fía de ella".