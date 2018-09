Kiko Hernández: "Paz Padilla no va a ir a la boda de Belén Esteban porque no la va a invitar y porque no quiere ir"

Quedan nueve meses para que Belén Esteban le diga 'sí, quiero' a Miguel, pero la polémica ha llegado y son varias. La principal es la lista de invitados o, más bien, la lista de los no invitados. Empiezan las quinielas y Kiko Hernández nos da un dato: Belén no va a invitar a Paz Padilla. Pero hay más, analizamos cuánto le va a costar la boda a Belén y si va a haber exclusiva.

Desde que Belén Esteban anunció que se casa el foco se pone en diversas polémicas como, por ejemplo, la lista de invitados. ¿Quién asistirá a la boda? ¿Quién estará en la ‘lista negra'? Kiko Hernández ha hecho su quiniela de los que no estarán: Laura Fa, Antonio Tejado, Rafa Mora, Antonio Montero, Diego Arrabal, María Lapiedra, Gustavo González y también Paz Padilla.

“No sé si me casaré pero no voy a vender una exclusiva ni de mi boda ni de si tuviera un hijo”, dijo Belén Esteban en 2016, pero la situación podría haber cambiado. En el anuncio de la boda, Belén comentó que no quiere que haya móviles y este comentario despierta las dudas ¿quiere proteger una exclusiva?