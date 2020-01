Belén Esteban habría perdido más de 60.000 euros por prestárselo a gente cercana: "He sido muy tonta"

El programa ha comenzado con una posible deuda y un moroso que está entre los colaboradores de ‘Sálvame’. Antes de que el nombre del culpable salga a la luz, los colaboradores han explicado si deben o no dinero y si esa deuda llevaría su nombre. Belén Estaban está descartada como morosa, pero ha contado que a ella sí le deben dinero: "He llegado a perder más de 60.000 euros". Sus compañeros se han quedado atónitos y ella se ha explicado: "He sido muy tonta pero me considero muy generosa, pero ya no". Además, asegura que quién le abrió los ojos fue su marido, Miguel y le ha dado las gracias.