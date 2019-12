Belén Esteban ha tenido una conversación en persona con Mila Ximénez: "Me puse enfrente de ella y le dije '¿Me vas a saludar?"

Después de más de cien días sin verse, Belén Esteban se ha reencontrado con Mila Ximénez en maquillaje y ha tenido una conversación con ella después de sus críticas en el concurso : “Me levanté para darle un beso , me puse enfrente de ella y le dije ‘¿Me vas a saludar?’ Y ella me dijo ‘claro’ y nos abrazamos”.

La colaboradora asegura que no estaba nerviosa por la reacción de Mila y que la notó “muy cariñosa”: “Me dijo ‘Belén, ahora entiendo lo que pasaste en la casa’, yo le dije que iba a ver cosas que no le iban a gustar y ella me respondió 'sé cómo eres y, pase lo que pase, no va a pasar nada”.