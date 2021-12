Belén Esteban, tras ver el tráiler de un 'tesoro' que lleva guardado 15 años: “Se va a liar”

Tras la visualización, la colaboradora reaccionaba en plató: “Se va a liar. Le doy la enhorabuena a quien ha hecho tráiler… tenía una idea, pero me ha impresionado las imágenes, las declaraciones de alguien muy importante en este país, les va a impresionar. Hay algo que les va a impresionar mucho porque es algo que yo no he visto nunca en televisión, ni yo lo he visto, ni nadie lo ha visto. Y no es un tesoro, son varios tesoros”.