La despedida de Carlota Corredera en 'Sálvame' ha sido de lo más emocionante . La presentadora dice adiós al programa para embarcarse en una nueva aventura profesional, al igual que lo hacen nuestros directores David Valldeperas y Alberto Díaz. Belén Esteban no ha podido reprimir las lágrimas al despedirse de sus compañeros.

"Yo soy muy llorona. Cuando empecé en este programa, estaban David, Carlota y Raúl Prieto. Luego llegó Alberto. Me hubiera gustado que a la gente os hubiera conocido como yo , habéis sido mis amigos, mi familia, mis psicólogos… gracias por aguantarme no, por dejarme entrar en vuestra vida, siempre os voy a llevar en mi corazón", ha asegurado l a ganadora de 'GH VIP 3' .

"Solo os puedo dar las gracias por lo bien que me habéis tratado, aunque me habéis puteado mucho también, solo quiero que sepáis que os quiero mucho, que estoy muy contenta de todo lo que sé, aunque haya gente que piensa que no, porque todo lo que sé se lo debo a esta productora", ha dicho entre lágrimas la colaboradora.