Belén Rodríguez se enfrenta a Matamoros y cuenta por qué se marchó de ‘Sálvame’

¿Volverá a 'Sálvame'? "Dependerá de mí, de lo fuerte que me encuentre yo para enfrentarme a determinadas cosas"

Califica a Kiko Matamoros, a Antonio David Flores y a otros colaboradores como "machistas absolutos"

Belén Rodríguez intervenía en 'Sálvame' tras comer con María Teresa Campos, iba a contarnos cómo ha visto a la presentadora tras su entrevista con Bigote Arrocet pero la entrevista ha acabado enfadada con Kiko Matamoros en particular y con el programa en general.

Todo ha empezado por un comentario del colaborador sobre Teresa Campos y sus hijas y Belén le ha plantado cara: “Para mí no tienes ninguna credibilidad”, pero para Kiko Matamoros, el problema es que él critica a su amiga, Rocío Carrasco: “Se te ve el plumero, guapa”.

No quería discutir pero la conversación se ha encendido hablando de los motivos de la marcha de Belén de ‘Sálvame’. En primer lugar, ha dejado claro el motivo por el que se marchó del programa: “Tuve un problema físico, lo tuve allí, en Telecinco, y el servicio médico lo puede comprobar”. Sin embargo, ya está recuperada pero no sabe si volverá a su puesto: “Dependerá de mí, de lo fuerte que me encuentre yo para enfrentarme a determinadas cosas”.

Además, ha dejado muy claro que su marcha no tiene nada que ver con el fichaje de ‘Sálvame’ por parte de Antonio David Flores. Es el exmarido de su amiga y se niega a estar en el mismo espacio que él: “Por supuesto que no quiero coincidir con él en un plató, son dos cosas independientes”. Es más, está convencida de que en ‘Sálvame’ se arrepentirán de contratarle: “No da juego a no ser que hable de su vida que es lo que lleva haciendo 20 años”.

Para ella, tanto Kiko Matamoros como otros colaboradores son “machistas absolutos”, cargaba también contra el programa y Carlota Corredera tomaba la palabra: “Todos cometemos excesos, pero calificar a todos los hombres de machistas y de hacer aquelarres contra una mujer… Yo no soy perfecta, pero como presentadora y desde mi responsabilidad, aquí se le paran los pies a quienes cometen estas tropelías”.

Sin embargo, el enfrentamiento ha continuado con Belén criticando a Matamoros: no entiende cómo puede hablar de la actitud de una madre con respecto a un hijo cuando él no conoce a sus hijos pequeños en 20 años, un comentario que él no ha soportado, negándolo todo.