Belén Ro abandona el plató de 'Sálvame' llorando tras enfrentarse a todos por Rocío Carrasco

Tras una pausa publicitaria, Rafa Mora ha contado que Belén ha estado “apartada” de los demás y lo cierto es que parecía estar al borde de las lágrimas. A lo largo de su trayectoria, nunca ha llorado en televisión, pero no ha podido evitar las lágrimas y se ha marchado de plató.

Se escondía en maquillaje para que no la pudieran ver y, minutos después, Jorge Javier iba a su encuentro: “Me he puesto muy al límite, llevo trabajando mucho tiempo y vengo con un nudo en el estómago y a veces se me hace difícil”.