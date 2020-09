Bigote Arrocet elude la llamada de 'Sálvame' sobre Teresa Campos: "Estoy reunido"

También ha hablado con nosotros Mayte Valdelomar, amiga de Teresa Campos, que se partía de risa ante las preguntas sobre una hipotética reconciliación: "Me muero, me parto y me troncho (...) No se han puesto en contacto para nada". Y, si Edmundo ha escrito a alguien, imagina que será porque puede tener pertenencias aún en casa de la presentadora.