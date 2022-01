El Boris Jhonson de ‘Sálvame’ homenajea la última excentricidad del primer ministro de Reino Unido

Tras filtrarse la celebración de varias fiestas en plena pandemia, Boris Jhonson la ha vuelto a liar tras aparecer en unas fotos con un excéntrico look mientras corre y pasea al perro . En ‘Sálvame’ han querido homenajear al primer ministro de Reino Unido y han caracterizado a uno de los colaboradores.

Anabel Pantoja quedó sorprendida, pero no por el look, sino porque no conocía a Boris Jhonson. Cuando Jorge Javier le explicó que se trataba del primer ministro británico, la colaboradora quiso disculparse mandando un mensaje en ‘su’ inglés.