Teresa Campos regresaba a ‘Sábado Deluxe’ y lo hacía con las ideas muy claras sobre lo que quería contar. Por eso cuando Jorge Javier Vázquez anunciaba que la presentadora iba a hacer frente a todas las polémicas que la rodean, tanto a ella como a sus hijas, pero ella le decía: “¡No! ¡No! ¡No! Eso te lo has inventado tú, yo he venido a otra cosa”.

Para ella este es un capítulo cerrado de su vida, pero no está dispuesta a que se hable mal de él contando mentiras: “Nunca jamás voy a permitir que se hable mal de Edmundo”. Y es que se ha dicho que se llevó cosas o que se aprovechó económicamente de su relación: “No solamente no falta nada ni nadie puede decir una mezquindad tan grande porque no lo permito. Para donde yo miro hay cosas que Edmundo me ha comprado a mí”.