Lourdes Ornelas, madre del hijo de Camilo Sesto, se enfrenta a Lydia Lozano: “Cree que hay un complot y que yo formo parte de él”

Un directo en Instagram del hijo de Camilo Sesto nos puso sobre la pista. Él niega tener problemas pero su propia madre, Lourdes Ornelas, ha intervenido en directo para asegurar que está “muy pendiente” de su hijo y que le ha llevado “a centros de rehabilitación” pero no ha conseguido que se recupere.

Ha dejado claro que no está solo y que está “totalmente pendiente” pero no puede perseguirle por la calle: “Tiene 36 años, en México he tomado medidas fuertes, ha estado dos veces ingresado”.