José Antonio Canales Rivera se sincera sobre su ruptura: se rompe y confiesa que se siente "débil"

Él reconoce que pasó la noche con ella, aunque sin intimar, pero sus constantes cambios de versión así como las acusaciones le han pasado factura con su pareja. A solas con Jorge Javier Vázquez, el colaborador se confesaba: “La historia ni existe, pero no debí hacer, me equivoqué, me lo voy a tener que tatuar, lo tengo tan presente que es tremendo”.

Sabe que el daño “está hecho” y quiere que la historia no tenga más recorrido para que no siga haciéndolo: “No es fácil porque la situación es muy embarazosa, he hecho mucho daño a mucha gente y no es fácil para mí”.