Carlos Lozano pide disculpas tras su llamada a Sálvame: “Lo único que quiero es olvidar”

Carlos ha dicho esto justo el día en el que Miriam ha confesado en ‘El programa de Ana Rosa’ que está acudiendo a un “terapeuta profesional” para pasar página y cerrar su relación con su ex. Lozano parece dispuesto a lo mismo. “Todo esto me haha sido doloroso y bochornoso. Ya me he quitado la venda de los ojos…son dos mujeres que me hany en su conciencia quedará. Yo me voy con mi mamá, que es lo único que me queda”, ha concluido.