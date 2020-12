Marta López cuenta el "sinvivir" que vivó con Carlos 'El Yoyas': "La cogió conmigo y fue horroroso"

Marta López concursó en la misma edición de ‘Gran Hermano’ que Carlos y Fayna y nos contaba que siempre le vio conflictivo. De hecho, no entiende quien puede resaltar otras de sus facetas en televisión: “Le tuvieron que echar de varios platós”.

“Yo lo sufrí bastante, un día en ‘Crónicas’ si no llega uno de seguridad no sé lo que me hace…”, nos contaba Marta enumerando otros episodios: “Era continuo, era un sinvivir con este señor, la cogió conmigo y era una cosa horrorosa”.