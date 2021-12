¡Carmen Alcayde gana el karaoke de 'Sálvame'! Pone en pie a todos con su 'Cabaret' y estalla en llanto por la euforia

Los colaboradores y el público se pusieron en pie tras el brillante momento vitoreando "¡Bravos!" . La primera que alabó la actuación de Alcayde fue la cantante Soraya Arnelas, que incluso se animó después a interpretar con la colaboradora otra mítica canción de Minelli. Alejandro Abad también le dio una alta puntuación a Carmen Alcayde; e incluso el 'falso' Risto Mejide (Josep Ferré) no pudo evitar darle un notable.

"Es verdad que he venido con mucha fuerza pero mis compañeros saben que nunca paso la línea roja. Si no puedo meter caña, ¿para qué he venido?", explicaba Carmen. Además, la colaboradora confesaba cómo se siente tras llevar varios meses en 'Sálvame'.