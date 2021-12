Carmen Borrego contesta a Terelu Campos: “Yo no voy a echar un pulso a ver quién está más con mi madre”

“Yo no voy a echar un pulso a ver quién está más con mi madre por respeto, sobre todo, a mi madre. Mi madre no se merece eso”, aseguraba Carmen, aunque confía en que esas declaraciones no eran una indirecta hacía ella. “Yo estoy pendiente de mi madre en todo lo que tengo que estar”, aseveraba.

Con respecto a la celebración en familia de las fiestas navideñas, Carmen Borrego se ha mostrado muy clara: “Ya dije el otro día que no iba a seguir hablando del tema, tuve ya un acercamiento con mi hermana y hemos quedado en sentarnos a hablar. Y hay una cosa que tengo muy clara que hablemos o no, la Nochebuena la vamos a pasar con mi madre sí o sí, porque mi madre no se merecería en estos momentos de su vida que nosotras no pasásemos la Nochebuena con ella”.