Carmen Borrego carga contra Kiko Hernández: “Me humillaba, es quien más daño me ha hecho”

Carmen Borrego ha cargado como nunca contra ‘Sálvame’ en general y contra Kiko Hernández en particular. Asegura que cuando era colaboradora del programa, su compañero se comportaba como una “mala persona” y le acusa: “Me humillaba y se reía de mí. Es quien más daño me ha hecho”.

La excolaboradora cuenta que tienen que volver a pasar por quirófano tras el tartazo que recibió de Payasín en ‘Sálvame Okupa’ y añade que debería haber ido al psicólogo tras salir: “Han mermado mi autoestima, me he sentido como una mierda (…) No les deseo ningún mal, dejadme vivir”.