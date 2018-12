telecinco.es

Carmen Borrego concedió una entrevista a Mila Ximénez, los titulares destacados no fueron los esperados y el enfado de las Campos hizo llorar a la colaboradora. Pero podría haber algo más. Según aseguró Mila en ‘Sálvame’, entre ellas todavía hay “cosas que no se han cerrado”, heridas que no cicatrizaron y que se produjeron en 2017. Pero ¿Qué ocurrió?

acabó llamando “mentirosa” a su compañera. Ese mismo día, y tras recuperar la entrevista en nuestro programa, Mila Ximénez intentó guardar silencio pero Belén Rodriguez saltaba como un resorte para defender a su íntima amiga y terminaba enfrentada con nuestra colaboradora: “¿Quieres que arda el plató?, le advertía Mila.

Y el plató, finalmente, ardió. El programa llamó por teléfono a Carmen para saber qué opinaba y sus palabras no gustaron nada a Ximénez: “Si ella piensa que soy una mentirosa lo va a seguir pensando diga lo que diga. No quiero contestarle a esta señora”. La colaboradora se incendió ante “el tono” de su compañera y lanzó un segundo órdago: “No solamente eres una mentirosa sino que eres… ¡Qué jeta tiene la tía! Es alucinante”.

Al día siguiente, lejos de calmarse las aguas, el torrente volvió con más fuerza que nunca. Terelu Campos se convertía en la diana de los ataques que iban dirigidos a su hermana y terminaba abandonado el plató llorando. “Yo no voy lo voy a aguantar, me estoy callando muchas cosas (…) tu hermana le da mil vueltas más que tú a este negocio”, respondía Mila muy enfadada.

Días después, Mila volvía a ‘Sálvame’ con las pilas cargadas y se mantenía en sus trece: “Lo que dije fue una mínima parte de lo que podía decir (…) no me arrepiento de nada”. Además, aprovechaba su intervención para reafirmar su postura y lanzar un aviso a Carmen Borrego: “No voy a aguantar que entre por teléfono y diga que 'no va a contestar a esta señora”.

Y mientras Carmen Borrego optaba por el silencio, Terelu seguía acudiendo a su puesto de trabajo y mantenía un trato cordial con Ximénez. Pero el enfrentamiento le había dolido mucho y así se lo hacía saber: “El problema no es lo que dices, es el tono que utilizas a veces de superioridad y no me gusta”. Por su parte, Mila no daba su brazo a torcer y respondía con más ataques.

Los meses pasaron y aunque los enfrentamientos disminuyeron, la polémica seguía latente. Carmen Borrego se negaba a compartir plató de ‘Supervivientes’ con Mila Ximénez y, aunque ella lo veía como un acto de cobardía, echaba gasolina al fuego: “Los comentarios en contra de Bigote se siguen produciendo”.

Y cuatro meses después del primer conflicto, Terelu presentaba su libro y Mila se negaba a acudir a la presentación para no empañar el acto con polémicas. Así, los trapos sucios del pasado volvían cargados de fuerza y vimos cómo Terelu estallaba y se rompía como nunca en 'Sálvame'. La colaboradora abandonaba el plató llorando, decía que estaba harta de los desprecios hacia su hermana y se arrancaba la petaca mientras gritaba y se enfrentaba a Mila Ximénez.

Pero en medio de este conflicto que parecía insalvable, la presentación del libro de Terelu sirvió también como acercamiento. Mila reconocía que le parecía una “cerdada” amargarle el momento a su compañera y le deseaba “lo mejor”: “No iré por coherencia, pero estaré contigo de alguna manera”. Sin embargo, Terelu aprovechaba para mandar un mensaje de paz...

Y tras esta 'semi-tregua', Mila decidía sacar bandera blanca con Borrego. La colaboradora confesaba querer finalizar el conflicto "por Terelu" y hacía público su deseo de acercar posturas. La mayor de las Campos contestaba que su hermana siempre había querido arreglar las cosas, aunque debía ser ella misma quien diera una respuesta.

Y la respuesta llegó, en este caso, en forma de fotografías. Carmen, Mila y Terelu coincidieron en la presentación de su libro y enterraron el hacha de guerra que tantos disgustos les había dado.