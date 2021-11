María Teresa Campos abandona su casa

Carmen Borrego nos cuenta todos los detalles

Belén Esteban no está de acuerdo con que Carmen haga el reportaje

María Teresa Campos abandona la casa en la que ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida. La que fuera presentadora de ‘Qué tiempo tan feliz’ se muda y su hija Carmen Borrego nos cuenta todos los detalles.

“Estoy teniendo contacto con mi hermana. Con todo esto no nos queda otro remedio. Cuando tú haces esta casa como ha hecho mi madre con toda la ilusión es muy duro. Lloré ayer al verla salir. La vi tan mal que es imposible no hacerlo. Me importa que ella esté bien en su casa y yo creo que va a ser más feliz”, cuenta la colaboradora.

Carmen habla sin tapujos de las pertenencias de Teresa y Edmundo Arrocet. "No tiene porque tirar nada de su vida con Edmundo, que no termine una relación no quiere decir que no haya existido y haya sido parte de tu vida. Aquí hay muchos recuerdos porque se han hecho fiestas muy bonitas de mi madre incluso de Terelu. Deberíamos hacer una fiesta de despedida, pero no veo a Terea con ánimo".

La tertuliana también ha desvelado si ha sido Kiko Hernández o no quien se ha hecho con los muebles del porche. "Kiko hubiera estado interesado en los muebles del porche, pero se los llevo Gustavo. Sino se los hubiera llevado él. Si a Kiko le pasa algo mi hermana se muere, estará enfadadísima con él, pero no tiene mala relación. Aquí se queda una gran parte de la vida de las Campos", explica.

