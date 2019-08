Recreamos cómo es la casa que se encontró Carmen Borrego a la vuelta de vacaciones: "El decir en las redes que te vas de vacaciones y dónde paras es lo peor"

Alfredo Perdiguero, subinspector de policía, analiza la situación del robo. Dice que el modus operandis seguido por los ladrones no asegura que sean profesionales aunque confiesa que la forma de acceso al domicilio es "lo que parte un poco el esquema". El subinspector dice que los ladrones han ido con tiempo: "El problema es que saben que tenían tiempo para hacerlo. El decir en las redes sociales que te vas de vacaciones y dónde paras es lo peor".

Por otro lado, afirma que los ladrones buscan el acceso más fácil: "Saben que no hay alarma, que no hay seguridad y aprovechan que los inquilinos no están". En su exclusiva, Carmen ha confesado que tiene mucho miedo, algo que Alfredo ve muy normal: "El 90% de la gente que sufre un robo en un domicilio tiene miedo, piensa que van a entrar por la noche y sienten asco de lo que han tocado".