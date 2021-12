Carmen Borrego da el susto abandonando el plató y termina en el servicio médico: "Se está ahogando"

Carmen Borrego ha explicado lo que le ocurrido y cómo se encuentra: "Me ha dado un ataque de tos, me ha dicho que la saturación está bien que era lo importante y me ha dicho que me tengo que hacer una placa de tórax, esto para por no curarse los catarros". La hermana de Terelu ha vuelto a ocupar su sitio en plató y ella ha explicado que no se "encuentra bien" y que estaba un poco mareada.