"No vas a quedar bien, ni tú, ni nadie de tu familia , porque no sé si sabes que María Navarro, la que sí era tu manager, la que te entregó su vida, la que te ayudó en todo lo que pudo, murió el pasado trece de abril", comenzaba diciendo Chelo.

"Tú sabías perfectamente que desde el año 2014, María Navarro empezó a estar malita por esa enfermedad que tú has vivido de cerca, que yo he vivido de cerca por cosas personales, que se te empieza a perder la memoria. Me estoy refiriendo al Alzheimer. María fue en el año 2014 tutelada, vamos a decirlo así por sus hermanos. Había que ingresar a María Navarro. ¿Te acuerdas Isabel? ".

"Yo te lo dije en el 2019 cuando nos íbamos a nadar como dos señoronas en ‘Supervivientes’. Te dije: ‘está malita, vete a verla’. No has ido nunca, no has llamado nunca. María Navarro ha muerto, rodeada de la gente que realmente la quería. Isabel, que te vaya bonito", ha zanjado Chelo lanzando un beso a cámara.