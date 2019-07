La hermana de Chelo García Cortés la defiende y saca las garras contra Kiko Hernández : "Tratar a la gente mal por dinero me parece tan bajo"

Ha explotado. María Jesús, la hermana de Chelo García Cortés, ha hablado claro sobre todas las declaraciones que se han hecho s obre su hermana. Defiende que su Chelo es muy generosa: "Ha mantenido a mucha gente de la familia, y verse ahora así y que no la podamos ayudar…"

Confiesa que su hermana ha dejado mucho dinero a los famosos y que ha habido gente que se ha acercado a ella "por fama" y después no la han defendido. Además, dice que le ha pedido a su hermana que cuente todo lo que sepa "que es mucho" y que lo único que le duele de todo esto son las mentiras.

María Jesús ha tenido unas palabras poco cariñosas para el colaborador Kiko Hernández: "Es muy profesional para lo que es 'Sálvame' pero el tratar a la gente mal por dinero me parece tan bajo, tan bajo y entre compañeros, que eso es lo que me más pena me da".