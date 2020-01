Chelo García Cortés se moja sobre los presentadores de 'Sálvame': "Kiko Hernández reparte los turnos mejor que Carlota Corredera"

"Cuando me ha tocado presentar, Chelo Gª Cortés venia por detrás y me decía: eres el mejor presentador de 'Sálvame", ha comenzado diciendo Kiko Hernández. Estas palabras han provocado a la colaboradora, quien se ha mojado acerca del trabajo de los presentadores del programa y ha comenzado así un conflicto. "Nunca te he dicho que fueses el mejor, he dicho que lo hacías muy bien y que repartías los turnos mejor que Carlota. Y no me meto en ningún lío, digo la verdad", ha explicado Chelo.